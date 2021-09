Germania: Renzi, con incertezza e instabilità tedesca Draghi e Macron alla guida Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commenta su Facebook le elezioni in Germania che "faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo governo. Da ciò che è successo in Germania - scrive - possiamo trarre tre riflessioni: i sondaggi contano il giusto. Per anni i social democratici sono stati considerati morti e oggi sono il primo partito: una cosa sono i sondaggi, una cosa sono le elezioni. Quando lo diciamo noi, ci prendono in giro. Adesso - prosegue - lo dicono milioni di elettori tedeschi dopo che lo avevano detto milioni di elettori americani. La politica non è inseguire un sondaggio". "Per fare il governo - spiega Renzi - saranno decisivi i centristi liberali ed i Verdi. Il nome del Cancelliere - paradossalmente - dipende da loro, più che dai grandi partiti. Come nota acutamente Stefano Folli oggi su 'Repubblica' la stessa cosa potrebbe accadere in Italia alle prossime politiche, se i riformisti sapranno giocare bene le loro carte. Del resto la sinistra estrema resta fuori dal Parlamento: la sinistra vince solo è riformista e guarda al centro". Infine, il leader di Iv sottolinea come "l’Europa dipende dalla Germania. Ma in questo clima di incertezza e instabilità tedesca le parti si sono rivoltate e Draghi oggi è insieme a Macron la guida europea. La cosa si fa molto, molto, molto interessante", conclude. (Rin)