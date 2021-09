Germania: De Petris (Leu), essenziale un nuovo governo senza passi indietro su politiche austerity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria della Spd alle elezioni politiche in Germania, che sino a poco tempo fa sembrava impossibile, è un segnale positivo, anche se spiace che i Verdi abbiano ottenuto un risultato inferiore a quello che era sembrato qualche mese fa a portata di mano. Lo dichiara la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris, secondo cui si tratta di un successo più netto degli ecologisti avrebbe certamente impresso una maggiore accelerazione nelle politiche di riconversione ecologica. "Deludente anche il risultato della Linke, che purtroppo non ha i numeri per garantire la formazione di una maggioranza di centrosinistra e così condizionarla in direzione di una maggiore giustizia sociale. La cosa essenziale ora è che si formino un governo e una maggioranza tali da assicurare nessun passo indietro sulla strada della riconversione ecologica e della fine delle politiche di austerità. Nulla sarebbe oggi più disastroso e più fatale per la stessa tenuta dell'Unione di uno sciagurato ritorno alle politiche di rigore che hanno aumentato a dismisura le ingiustizie sociali e sono andate a un passo dal distruggere l'Unione", aggiunge. (Rin)