Italia-Etiopia: Nicola Spadafora confermato console onorario a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ha dato il via libera al rinnovo della nomina dell’avvocato Nicola Spadafora a console onorario della Repubblica federale democratica di Etiopia a Milano, la cui struttura è operativa presso l’ufficio di Via Maurizio Gonzaga nel capoluogo lombardo. Per i prossimi cinque anni, si legge in una nota del consolato, Spadafora sarà dunque titolare dell’Ufficio consolare onorario con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Lombardia. Le principali funzioni consolari consistono nel favorire lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni istituzionali, economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra Italia ed Etiopia oltre a tutelare in Italia gli interessi della Repubblica federale democratica di Etiopia e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale. L'importante riconoscimento testimonia il lavoro di anni di Spadafora svolto anche attraverso numerose missioni nel Paese africano per la creazione di network di imprese e lo sviluppo di affari internazionali con imprese locali e italiane. “Le relazioni politiche ed istituzionali tra Italia ed Etiopia sono eccellenti" dichiara Spadafora. "L’interesse, anche economico, verso la Repubblica federale democratica di Etiopia è sempre maggiore e le opportunità in continua evoluzione. Le significative dimensioni del mercato, con oltre cento milioni di abitanti, il continuo trend di crescita economica interna, anche a doppia cifra, la costante apertura agli investitori internazionali, la disponibilità di fonti energetiche ed il basso costo del lavoro spingono per il consolidamento dei rapporti economico-commerciali tra i due Paesi. Sono, dunque, orgoglioso di poter proseguire l’attività di cooperazione e sviluppo anche per il prossimo quinquennio, con l’obiettivo di riuscire a dare ulteriore impulso al comune percorso di crescita, che vedrà certamente insieme protagoniste Italia ed Etiopia”, ha aggiunto.Classe 1973, sposato, padre di due figli. Avvocato, Equity Partner, membro del Comitato di gestione e responsabile della sede di Milano dello studio legale internazionale Tonucci & Partners, si occupa di diritto e relazioni internazionali, diritto commerciale e societario, contenzioso e arbitrati di natura civile e commerciale. È console onorario, titolare dell’Ufficio consolare onorario della Repubblica Federale Democratica di Etiopia in Milano, con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Lombardia, con la funzione di favorire lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni istituzionali, economiche e commerciali tra Italia ed Etiopia. Spadafora è inoltre presidente di Confapi Milano, l’associazione datoriale aderente alla Confederazione italiana della piccola e media industria (dal 1947 al servizio delle piccole e medie imprese in Italia, oggi rappresenta oltre 83 mila aziende con più di 800 mila addetti che applicano i 13 contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi; 60 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un’Associazione nazionale di categoria) oltre che membro del Consiglio direttivo di Confapindustria Lombardia, la federazione regionale delle associazioni territoriali aderenti a Confapi. Nel triplice ruolo di legale, console e presidente di associazione datoriale, assiste numerose aziende di piccole, medie e grandi dimensioni nella analisi, gestione ed attuazione di progetti, anche di internazionalizzazione, soprattutto indirizzati al mercato africano, contribuendo alla elaborazione del business ed alla negoziazione e redazione dei relativi accordi e contratti, di natura sia commerciale che societaria. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza e solidarietà per i dirigenti e i quadri superiori di azienda della piccola e media industria privata (Fasdapi). È autore di pubblicazioni oltre che relatore in convegni e seminari presso ordini professionali, associazioni ed enti. Ha maturato esperienze lavorative all’estero e conseguito il diploma di maturità classica. (Com)