Italia-Singapore: Mario Andrea Vattani nuovo ambasciatore

- Il ministero degli Esteri rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina deliberata dal Consiglio dei ministri di Mario Andrea Vattani ad ambasciatore d’Italia a Singapore. Vattani nasce a Neuilly-sur-Seine, Francia, il 7 luglio 1966 e consegue la laurea in Scienze politiche presso l’Università di Roma nel 1989. Entra in carriera diplomatica nel 1991 e prende servizio presso la direzione generale Affari politici. Dal 1995 svolge il suo primo incarico all’estero presso l’ambasciata d’Italia a Washington, fino al 1999, anno in cui assume servizio presso l’ambasciata d’Italia a Il Cairo, Egitto. Nel 2001 torna a Roma in qualità di consigliere diplomatico del ministro delle Politiche agricole e forestali. Dal 2004 presta servizio presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo, dove nel 2005 viene confermato con funzioni di primo consigliere commerciale. (segue) (Com)