Italia-Singapore: Mario Andrea Vattani nuovo ambasciatore (2)

- Nel 2008 torna in Italia, dove riveste il ruolo di consigliere diplomatico del sindaco del Comune di Roma. È console generale d’Italia a Osaka, Giappone, dal 2011 al 2012, per poi fare rientro alla Farnesina presso la direzione generale per la Mondializzazione e le questioni Globali. Nel 2014 diviene coordinatore per i rapporti tra l’Unione europea e i Paesi dell’Asia Pacifico, sia sul piano bilaterale sia su quello multilaterale, curando tra l’altro i rapporti con organizzazioni regionali quali l’Asean, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Dal 27 settembre 2021 è ambasciatore d’Italia a Singapore. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. (Com)