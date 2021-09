Rifiuti: Ama, nuovi scarichi abusivi a via dell'Ateneo salesiano, denuncia contro ignoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sacchetti di calcinacci, un armadio e decine di cartoni abbandonati su suolo pubblico in via dell’Ateneo Salesiano 133 (III municipio), nei pressi dell’attiguo Centro di Raccolta regolarmente aperto e a disposizione dei cittadini. Non sono passati nemmeno 3 giorni dall’ultimo intervento delle squadre speciali Ama proprio in quella via, che nel weekend incivili e svuota-cantine sono tornati a colpire. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, oggi stesso, presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti". Lo comunica Ama in una nota. "La strada in questione è purtroppo oggetto di ripetuti e continui scarichi di materiali vari. Solo nel corso degli ultimi sette giorni, squadre addette con mezzi ad hoc hanno effettuato tre interventi mirati (16, 18 e 24 settembre) in quest’area, con oltre 4 tonnellate di ingombranti complessivamente rimossi", conclude Ama. (Com)