Germania: elezioni locali, la socialdemocratica Giffey sarà la prima donna sindaca di Berlino

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha vinto le elezioni locali per la guida del comune di Berlino, che pertanto sarà guidato dalla prima donna sindaca: Franziska Giffey. E' quanto emerge dai risultati provvisori dopo le elezioni locali di ieri in Germania. Giffey, 43 anni, è stata fino a maggio ministra della Famiglia nel governo guidato dalla cancelliera Angela Merkel e dovrebbe assumere l'incarico di sindaca subentrato al socialdemocratico Michael Mueller che non si è ricandidato. Il Partito socialdemocratico a Berlino ha ottenuto il 21,4 per cento dei consensi, in lieve calo dal 21,6 per cento delle ultime elezioni del 2016; mentre in Verdi sono arrivati al 18,9 per cento e l'estrema sinistra al 14 per cento. E' probabile che l'Spd continuerà a governare a Berlino tramite l'attuazione coalizione con i Verdi e la Sinistra. (Geb)