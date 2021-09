Germania: Beghin (M5s), sconfitti sovranisti, direzione è più integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni tedesche hanno visto la sconfitta dei partiti sovranisti, quindi la direzione da prendere non potrà che essere quella di una maggiore integrazione europea. Lo ha dichiarato la capodelegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin. "Al leader dei socialdemocratici Olaf Scholz facciamo le congratulazioni per aver vinto le elezioni in Germania. Molte delle sue proposte, in particolare quella sull'aumento del salario minimo, vanno nella direzione auspicata dal Movimento 5 stelle di combattere e attenuare le diseguaglianze sociali che rischiano di acuirsi in Europa nella fase post-pandemia", ha dichiarato. "Adesso in Germania si avvia una fase di negoziati fra partiti per la formazione del prossimo governo. Questa fisiologica dialettica politica, che rispettiamo, non deve tuttavia frenare l'attività istituzionale a Bruxelles né le riforme necessarie a rafforzare la cooperazione fra Stati europei in molti settori, dalla difesa, alla sanità, fino alla revisione delle politiche di bilancio", ha continuato. "Le elezioni tedesche hanno visto la sconfitta dei partiti sovranisti, quindi la direzione da prendere non potrà che essere quella di una maggiore integrazione europea", ha concluso. (Beb)