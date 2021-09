Burkina Faso: presidente del parlamento Sakandé eletto alla guida del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, è stato eletto alla guida del partito di governo, il Movimento del popolo per il progresso (Mpp). La sua elezione, riferisce "Rfi", è stata decisa nel quadro del secondo congresso straordinario del partito, che si è tenuto ieri nel Paese. Sostituisce Simon Compaoré, che è stato nominato presidente onorario del partito su richiesta speciale del presidente Roch Marc Christian Kaboré. "Giuro davanti a voi di fare del nostro partito un partito che lotta per la Repubblica, un partito che lotta per il progresso, un partito che lotta per la giustizia sociale, un partito che lotta per la vera emancipazione delle donne, un partito che lotta per l'emancipazione dei giovani”, ha detto Sakandé nel suo discorso, nel quale ha invitato i suoi colleghi a "voltare le spalle al passato" e a lavorare per le future elezioni amministrative, previste l'anno prossimo, e per le presidenziali del 2025. "La missione che mi avete appena affidato, la porrò all'insegna del rispetto, della considerazione e dell'inclusione", ha assicurato. "Esorto ciascuno di noi a voltare le spalle al passato che potrebbe dividerci per riconciliarci maggiormente con la cultura della fratellanza, per guardare meglio nella stessa direzione", ha aggiunto.(Res)