Imprese: al via Destinazione Export, roadshow regionale per scoprire opportunità per le Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il primo roadshow regionale Destinazione Export, promosso dalla Farnesina e realizzato da Agenzia Ice, Sace e Simest in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di quattro tappe virtuali per approfondire gli strumenti e le misure di supporto all’export messi a disposizione dal sistema Paese. La quattro tappe, divise per aree regionali, avranno l’obiettivo di guidare le piccole e medie imprese lungo i sette step fondamentali per avviare e consolidare la propria presenza all’estero. Il roadshow è pensato quindi sia per chi ha intenzione di avvicinarsi ai mercati esteri, sia per chi opera già oltreconfine ma intende dare una spinta in più al proprio business: prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l’ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere. Alla prima tappa interverranno il sottosegretario agli Affari Esteri con delega all’Internazionalizzazione, Manlio Di Stefano, il presidente dell’Agenzia Ice Carlo Ferro, l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini e l’amministratore delegato di Simest Mauro Alfonso. Di seguito il calendario: Tappa Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), in programma per lunedì 27 settembre alle ore 10; Tappa Nord-Est (Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto e Toscana), in programma per mercoledì 20 ottobre alle ore 10; Tappa Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), in programma per giovedì 18 novembre alle ore 10; e Tappa Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria), in programma per martedì 14 dicembre alle ore 10. (Com)