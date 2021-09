Spagna: Avvocatura Stato difenderà ex ministra Esteri Gonzalez Laya in caso Ghali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Avvocatura dello Stato spagnola assumerà la difesa dell'ex ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Layan, indagata dal Tribunale di Saragozza per l'ingresso nel Paese del leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali. L'Avvocatura dello Stato aveva già assunto la difesa del capo di gabinetto di Gonzalez Laya, Camilo Vilarino, il quale in precedenti dichiarazioni davanti al giudice, Rafael Lasala, aveva sostenuto che l'ex ministra era a conoscenza dell'ingresso in Spagna di Ghali, precisando però che non era stata l'unica ad aver assunto la decisione. (segue) (Spm)