Spagna: Avvocatura Stato difenderà ex ministra Esteri Gonzalez Laya in caso Ghali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Fronte Polisario era giunto in Spagna il 18 aprile a bordo di un aereo algerino atterrato presso la base aerea di Saragozza, senza passare per i controlli di frontiera e senza documentazione. Da lì, era partito in ambulanza per l'ospedale di Logrono in serie condizioni di salute e causa del coronavirus e di altre patologie. Nelle prime ore del 2 giugno scorso, Ghali ha lasciato la Spagna per l'Algeria, dopo essere comparso davanti al giudice Santiago Pedraz per diverse denunce presentate contro di lui per presunte violazioni dei diritti umani nei campi profughi Saharawi di Tindouf. La vicenda del leader del Polisario ha provocato una delle più gravi crisi diplomatiche tra la Spagna ed il Marocco degli ultimi anni. (Spm)