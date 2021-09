Venezuela-Cile: Caracas chiede rispetto per integrità fisica e psicologica migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto alle autorità cilene di rispettare l'integrità e l'incolumità fisica dei migranti venezuelani, dopo le violente manifestazioni contro gli stranieri registrate nel fine settimana nel nord del Paese. "Il Venezuela ripudia la xenofobia e le aggressioni contro i migranti venezuelani", ha scritto la vicepresidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Caracas "esige dalle autorità nazionali e locali del Cile il rispetto all'integrità fisica e psicologica dei connazionali", ha aggiunto Rodriguez segnalando che il presidente, Nicolas Maduro, ha disposto l'attivazione del Piano ritorno in patria per i venezuelani che intendono abbandonare il territorio cileno. La denuncia del governo venezuelano si riferisce alla manifestazione organizzata sabato nella città di Iquique per protestare contro la presenza di migranti irregolari nella zona. Si tratta in gran parte di cittadini venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale in corso da anni nel Paese, arrivati in Cile tramite la Bolivia. (segue) (Vec)