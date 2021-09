Venezuela-Cile: Caracas chiede rispetto per integrità fisica e psicologica migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti chiedevano misure più decise per arginare un fenomeno che secondo alcune stime porta all'ingresso di circa duecento persone al giorno, molte delle quali si fermano nella zona settentrionale del Brasile. Mentre una parte del corteo arrivava a scontrarsi con i Carabinieri, alcuni individui si sono spostati nei pressi di un accampamento irregolare e, assenti i migranti che lo popolavano, hanno ammucchiato tende, materassi, borse e giochi dei bambini, dandogli anche fuoco. Un'azione che finiva in fretta sui media sociali scatenando la censura di molti commentatori. Il relatore speciale dei diritti umani delle Nazioni unite, Felipe Gonzalez, ha denunciato la "inammissibile umiliazione" che hanno sofferto i migranti, persone "particolarmente vulnerabili, colpiti nel loro lato più personale". Alla base di questa "barbarie", ha proseguito, c'è il discorso xenofobo, che unisce migrazione a delinquenza, che sfortunatamente sta diventando sempre più frequente in Cile". (segue) (Vec)