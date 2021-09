Venezuela-Cile: Caracas chiede rispetto per integrità fisica e psicologica migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Human Rights Watch aveva chiesto a luglio al governo di Santiago di fermare le "deportazioni sommarie dei venezuelani" e garantire che qualsiasi espulsione rispetti il diritto internazionale sui diritti umani. La richiesta veniva accompagnata da un documento dove si analizzavano le recenti sentenze della Corte suprema del Cile che avevano messo in luce numerose violazioni del giusto processo nei confronti di migranti espulsi. "I tribunali cileni hanno dimostrato che molti venezuelani fuggiti da una crisi devastante in patria sono stati espulsi senza un giusto processo, violando gli standard fondamentali del diritto internazionale", aveva affermato José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. "È incoerente per il governo cileno condannare fermamente gli abusi in Venezuela ignorando i diritti dei venezuelani nella fretta di deportarli in un paese in cui le loro vite potrebbero essere a rischio", aveva aggiunto. (segue) (Vec)