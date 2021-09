Editoria: Moles, entro 15 giorni tavolo su equo compenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro due settimane sarà convocato il tavolo sull’equo compenso. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giuseppe Moles, intervenendo nella sala Zuccari del Senato al convegno dal titolo "La formazione nel settore editoriale. Corso di alta formazione Editoria 4.0", organizzato dall’ Unione stampa periodica italiana (Uspi). “Entro 15 giorni speriamo di convocare il tavolo sull’equo compenso – ha annunciato Moles -. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con tutti gli attori interessati e abbiamo chiesto loro di cominciare a lavorare per approntare delle proposte, magari attualizzate nel tempo, che possano essere oggetto di discussione già alla prima convocazione del tavolo”. Il sottosegretario ha precisato anche che considera un “grandissimo successo lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue sul copyright approvata lo scorso agosto dal Consiglio dei ministri”. Con l’approvazione di questo schema preliminare di decreto sul diritto d’autore e i diritti connessi, ha specificato, “abbiamo affermato un principio sacrosanto, ovvero che le imprese editoriali devono ricevere un equo compenso per gli articoli di carattere giornalistico caricati sul web”. Il diritto degli editori “di vedersi riconosciuto un equo compenso è oggi previsto e normato così come imposto proprio dalla direttiva – ha continuato Moles -. Questo all’interno di un contesto negoziale, simmetrico ed equilibrato previsto dalla legge delega. Il giusto compenso a editori e autori è la cellula viva del pluralismo”.(Rin)