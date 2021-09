Tlc: Open Fiber e Vetrya insieme per la connettività gigabit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vetrya e Open Fiber hanno siglato un accordo strategico per portare connettività ultraveloce a privati e aziende. Stando al relativo comunicato stampa, Vetrya ha lanciato Voola, il nuovo operatore di telecomunicazioni nazionali che offrirà connessioni in fibra ottica basate sulla rete Ftth (Fiber to the home) di Open Fiber, in grado di raggiungere fino a 10 gigabit al secondo. L’offerta Voola, prosegue la nota, si rivolge a privati, professionisti e aziende, sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2021 e prevede le seguenti proposte: Voola Casa, dedicata al mercato privato; Voola pro, dedicata al mercato dei liberi professionisti; Voola Azienda, dedicata al mercato delle imprese. Nell’ambito del modello di sviluppo di Vetrya, la nascita di Voola consente di completare l’offerta per la digital transformation rivolta ai propri clienti, mettendo loro a disposizione un servizio aggiuntivo e complementare di connettività ultra broadband. “Per noi la creazione di un operatore di connettività Ftth ultra broadband è il completamento dell’offerta di trasformazione digitale, che rappresenta uno dei modelli di business del nuovo piano industriale, ha commentato Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato di Vetrya. (segue) (Com)