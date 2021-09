Tlc: Open Fiber e Vetrya insieme per la connettività gigabit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per realizzare il progetto abbiamo scelto Open Fiber, la cui missione è quella di costruire un futuro in cui la nuova tecnologia in fibra ottica potrà cambiare la vita del nostro Paese: attraverso Voola i cittadini e le aziende, dai piccoli borghi alle grandi città, potranno beneficiare delle migliori prestazioni dei collegamenti in fibra ottica, che permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, abilitano numerosi servizi internet, core business di Vetrya”, ha spiegato. “La presenza di Open Fiber, che con il suo modello wholesale only mette a disposizione di tutti una rete neutrale di ultima generazione, ha fatto sì che il mercato delle telecomunicazioni si sia aperto anche ad altri settori”, ha aggiunto Mario Rossetti, direttore generale di Open Fiber. Negli ultimi mesi, ha continuato, diversi operatori come Vetrya hanno deciso di entrare nel mercato del fisso, e “non è un caso che abbiano scelto di utilizzare, per sviluppare i loro servizi, la rete Ftth che è l’unica in grado di accogliere tutte le evoluzioni tecnologiche che verranno sviluppate nel corso degli anni”. (Com)