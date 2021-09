Trasporti: Zaccheo (Art), devastante impatto pandemia su domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia sulla domanda e offerta dei servizi di trasporto nel 2020 "è stato devastante per tutti i settori, determinando una drastica diminuzione dei volumi di traffico rispetto al 2019”. Questo uno dei passaggi della relazione del presidente Nicola Zaccheo, in occasione della presentazione del “Rapporto annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti. “Abbiamo assistito ad un inevitabile mutamento degli stili di vita. In questo quadro - ha aggiunto - appare ragionevole assumere che, anche quando la pandemia potrà considerarsi superata, la ‘nuova normalità’ della mobilità collettiva non coinciderà con un ritorno allo status quo ante”. Si può ritenere comunque che i volumi di traffico pre-Covid “saranno gradualmente recuperati, ovviamente con differenze riguardo alle modalità e ai motivi degli spostamenti, con una ripresa verosimilmente più sostenuta della mobilità collettiva per attività di lavoro e studio e più contenuta per i viaggi di media-lunga percorrenza”.(Rin)