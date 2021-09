Trasporti: Zaccheo (Art), Autorità deve mantenere propria indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter esercitare il proprio ruolo in maniera efficace, "è fondamentale che le autorità di regolazione mantengano la propria indipendenza”. Lo ha affermato il presidente Nicola Zaccheo, in occasione della presentazione del “Rapporto annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti. “Nel rispetto del principio di equidistanza tra le parti, l’Autorità di regolazione dei trasporti deve acquisire la comprensione più accurata possibile delle dinamiche attuali e prospettiche nei diversi ambiti di propria competenza”, ha aggiunto.(Rin)