Imprese: Tim e Confcommercio insieme per rafforzare l'innovazione digitale delle Pmi

Promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese è oggi un fattore decisivo per mettere a frutto i programmi di crescita digitale del Paese. Con questo obiettivo è stato siglato un innovativo protocollo di intesa da Tim, Confcommercio e Edi - Digital Innovation Hub di Confcommercio, presente sul territorio con una rete di oltre 60 Sportelli per l'innovazione -, che prevede lo sviluppo congiunto di iniziative di formazione per accrescere la digitalizzazione e il livello di competenze digitali del sistema delle imprese in Italia favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Tim, partner tecnologico di riferimento per Edi e Confcommercio, svilupperà le attività di formazione attraverso 'Operazione Risorgimento Digitale', la grande alleanza di istituzioni e imprese promossa dall'azienda per favorire la diffusione della cultura digitale nel Paese. Entro il 2021 si avvierà una fase pilota, attraverso iniziative di formazione degli imprenditori e lo sviluppo di attività di ascolto, consulenza strategico-finanziaria, progettazione finanziata.