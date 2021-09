Imprese: Tim e Confcommercio insieme per rafforzare l'innovazione digitale delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nell’ambito della formazione, la collaborazione prevede l’organizzazione di eventi dedicati al tema della trasformazione digitale, di interesse per le imprese che operano nei settori di rappresentanza di Confcommercio, che saranno inseriti nella programmazione annuale di Edi e fruibili anche on demand attraverso la piattaforma Edi e il sostegno di Tim. L’accordo prevede anche altre iniziative rivolte agli imprenditori: l’organizzazione di incontri tra imprese su particolari tematiche legate al digitale, per comprendere le esigenze dell’imprenditore e identificare e proporre le migliori soluzioni; il sostegno di Edi Confcommercio alle imprese nel reperire le risorse finanziarie necessarie ad affrontare la nuova sfida digitale; lo sviluppo di progetti per favorire il processo di trasformazione digitale, nei settori di rappresentanza di Confcommercio, che possano essere beneficiari di finanziamenti europei, anche nell’ambito delle attività che saranno promosse dai Poli Europei di innovazione digitale. (Com)