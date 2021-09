Trasporti: Zaccheo (Art), Pnrr straordinaria opportunità rilancio e ammodernamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) costituisce “lo straordinario strumento per la ripartenza e, soprattutto, il rilancio della nostra economia. Il Pnrr, ha ricordato, dedica una delle sei missioni di cui esso si compone alle “infrastrutture di trasporto per una mobilità sostenibile”, prevedendo “consistenti finanziamenti da impegnare in progetti che consentiranno, al nostro Paese, di compiere un grande passo in avanti in un disegno più ampio di rilancio ed ammodernamento”. (Rin)