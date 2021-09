Porti: Zaccheo (Art), riscontrata insoddisfacente ottemperanza su concessioni ed autorizzazioni attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti, grande attenzione “è stata posta alla tematica dell’accesso alle infrastrutture portuali" e, "attraverso attività di monitoraggio, è stato evidenziato un livello insoddisfacente di ottemperanza alle misure dettate in materia di concessioni ed autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali, nonché di contabilità regolatoria”. Lo ha affermato il presidente Nicola Zaccheo, in occasione della presentazione del “Rapporto annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti. È emersa, inoltre, “la difficoltà di acquisire, analogamente ad altri ambiti, informazioni e dati necessari per le finalità della regolazione, anche in ottica di maggior trasparenza”. (Rin)