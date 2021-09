Trasporti: dal Tpl alla digitalizzazione, ecco le priorità per l’Autorità di regolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti, presentato questa mattina alla Camera dei deputati, sono state individuate le misure e le priorità indicate dagli obiettivi strategici del settore e che riguardano, in particolare, sei macro-aree di intervento: il settore portuale ed i trasporti marittimi, prestando massima attenzione a non creare sovrapposizioni con le competenze delle Autorità di Sistema Portuale e in stretta sinergia con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; il Trasporto Pubblico Locale (Tpl), con particolare enfasi sulle nuove soluzioni di mobilità, quali, ad esempio, smart mobility e Mobility as a Service (MaaS), che utilizzano tecnologie innovative incentrate sul web e su nuovi modelli economici volti ad accrescere l’integrazione tra modi di trasporto; la tutela dei diritti degli utenti e passeggeri, alla quale verrà attribuita massima centralità; la data driven regulation, verso la quale le misure di regolazione devono necessariamente tendere, che implica la necessità di sviluppare capacità di analisi che richiedono disponibilità e possibilità di accesso a dati strutturati e confrontabili, se non di acquisirli direttamente da fonti primarie; il consolidamento di una regolazione dei trasporti maggiormente orientata all’attuazione di una mobilità green, attraverso strumenti che promuovano la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo sfidante di raggiungere una reale integrazione di più mezzi di trasporto, multimodale per gli utenti ed intermodale per le merci, nella quale siano fortemente incentivati driver di sostenibilità; infine, la digitalizzazione dei servizi che sarà ancor più radicalmente presente nel mondo dei trasporti, con sistemi digitali per l’utilizzo di mezzi convenzionali o di smart mobility, ma anche sviluppando meccanismi di incentivazione per i gestori all’utilizzo di tecnologie digitali. (Rin)