Mali: premier Maiga, elezioni generali potrebbero essere rinviate "di settimane o mesi"

- Le elezioni presidenziali e legislative previste in Mali nel febbraio del 2022 potrebbero essere rinviate "di alcune settimane o mesi". Lo ha annunciato il primo ministro maliano ad interim Choguel Kokalla Maiga in un'intervista rilasciata ai media francofoni. "(Le elezioni) si terranno il 27 febbraio o saranno posticipate di due settimane, due mesi, qualche mese, vedremo", ha detto il capo del governo di transizione, precisando che un programma dettagliato sarà reso noto al termine delle Assise nazionali che si terranno entro la fine di ottobre. "La cosa principale per noi è tenere elezioni che non saranno contestate", ha detto Maiga. "È meglio organizzare elezioni pacifiche, riconosciute da tutti, piuttosto che organizzare elezioni con controversie. Abbiamo deciso di essere pragmatici, di essere realisti, è molto importante essere realisti in politica, essere ancorati all'opinione pubblica nazionale che oggi è favorevole a elezioni credibili e pacifiche", ha aggiunto il primo ministro ad interim, entrato in carica a giugno dopo un secondo colpo di Stato militare in Mali in meno di un anno. Dopo il secondo golpe - guidato dal colonnello Assimi Goita, poi proclamato presidente della Transizione - la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha imposto un calendario elettorale che prevedeva elezioni presidenziali e legislative in Mali tra fine febbraio e inizio marzo. Tuttavia, secondo Maiga, si tratta di requisiti fissati "senza porsi domande su quali siano i passi pratici da compiere per arrivarci".(Res)