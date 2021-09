Cina-Italia: prima tavola rotonda tra la municipalità di Shanghai e le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 27 settembre si è tenuta la prima tavola rotonda tra la municipalità di Shanghai e le imprese italiane. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Shanghai. Hanno partecipato alla riunione il console, Michele Cecchi, e la vice sindaca di Shanghai, Zong Ming. La tavola rotonda è stata organizzata dalla Commissione del commercio e dalla Camera di commercio italiana in Cina, rappresentata dal presidente Paolo Bazzoni. Sedici le imprese italiane presenti in rappresentanza di settori quali la meccanica, il biomedicale, la moda e il design, i servizi finanziari, l'energia, l'agroalimentare, la cantieristica e altri. Durante il suo discorso il console ha sottolineato che "l'Italia è un Paese aperto e segue con grande interesse le opportunità offerte dai piani di sviluppo di Shanghai anche con riferimento alle strategie nazionali volte all'integrazione dell'area del Delta del Fiume Azzurro, al consolidamento della vocazione di sostegno all'innovazione e all'estensione e rafforzamento dell'attrattività della Free Trade Zone". (segue) (Com)