Cina-Italia: prima tavola rotonda tra la municipalità di Shanghai e le imprese italiane (2)

- "L'odierna riunione contribuisce a consolidare la fiducia tra la municipalità di Shanghai e le imprese italiane per rafforzare i rapporti esistenti ma anche per creare nuove opportunità", ha concluso il console Cecchi. La tavola rotonda ha rappresentato un'occasione importante di confronto tra la municipalità di Shanghai e le imprese italiane, anche con riferimento alle principali sfide e opportunità per il mondo imprenditoriale italiano a Shanghai. Tra i temi trattati gli incentivi fiscali, lo sviluppo del settore finanziario, l'incremento dei costi legati alla logistica internazionale, l'attrazione dei talenti internazionali, la mobilità sostenibile. L'area di Shanghai, con le circa mille aziende italiane che vi hanno sede, costituisce la regione con la maggiore concentrazione di imprese italiane in Cina. (Com)