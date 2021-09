Mongolia: Cina e Russia esportano carburante su base di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia hanno intrapreso esportazioni emergenziali di carburante verso la Mongolia per aiutare il Paese a far fronte a una carenza di approvvigionamento che ha costretto a razionare le forniture presso le stazioni di servizio del Paese. Un convoglio ferroviario in partenza dalla Cina è arrivato ieri in Mongolia con un carico di 2.750 tonnellate di benzina AI-92, secondo una nota del ministero delle Miniere e dell'industria pesante della Mongolia. La Russia ha inviato a sua volta un carico di 1.212 tonnellate di benzina AI-92. Su richiesta del governo mongolo, la Cina aumenterà le esportazioni di olio combustibile. (Cip)