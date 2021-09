Ciad: formato Consiglio nazionale di transizione, avrà l'incarico di stilare la nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque mesi dopo l'inizio della transizione stabilita dopo la morte del presidente Idriss Deby, le autorità del Ciad hanno nominato un Consiglio nazionale di transizione che avrà il compito di stilare la bozza della futura Costituzione. Il Consiglio, ha reso noto alla stampa il portavoce del governo Abderaman Koulamallah, è stato nominato per decreto ed è composto da 93 membri di ogni ceto sociale: politici, società civile, sindacati e rappresentanti religiosi. La maggioranza dei componenti del Parlamento di transizione è formata da giovani e per un terzo da donne, mentre il grande assente è il movimento Wakit Tama - piattaforma dei partiti di opposizione e della società civile che continua a denunciare il potere militare - che non ha visto nessuno dei suoi membri essere nominato. Il prossimo passo atteso è la nomina del presidente del Consiglio nazionale di transizione, per cui sono in corso in queste ore le trattative. (segue) (Res)