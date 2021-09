Ciad: formato Consiglio nazionale di transizione, avrà l'incarico di stilare la nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di settembre il Gruppo di riflessione e azione per l'appello del 1 giugno - associazione di personalità della società civile ciadiana - e la coalizione Wakit Tama - che riunisce partiti politici e associazioni contrarie al Consiglio militare di transizione - hanno firmato un documento intitolato “Dichiarazione delle organizzazioni ciadiane per una transizione inclusiva” nel quale si oppongono alla formazione di un comitato organizzatore per il dialogo nazionale inclusivo da parte del governo. Quest'ultimo, si legge in un comunicato ripreso dall'emittente "Rfi", non sarebbe rappresentativo di tutte le componenti della società ciadiana pertanto la nuova organizzazione intende fare pressione sulle autorità militari per rivedere la decisione, contestando in particolare il metodo di designazione delle personalità che siederanno nelle varie istituzioni preposte alla gestione della transizione e l'istituzione del Consiglio nazionale di transizione - il parlamento provvisorio - prima ancora che si tenga il dialogo nazionale. Nei mesi scorsi la coalizione di opposizione Wakit Tama si era detta disponibile al dialogo con le autorità militari che hanno preso il potere dopo la morte del presidente Idriss Deby, ucciso nell'aprile scorso dai ribelli, a condizione che le stesse sciolgano il Consiglio militare di transizione e rilascino i manifestanti arrestati durante le proteste contro il golpe. Le condizioni sono state illustrate dai rappresentanti dei partiti e della società civile che fanno parte del collettivo nel corso di una conferenza stampa convocata a N’Djamena, durante la quale hanno denunciato ancora una volta la presa del potere con un “colpo di stato istituzionale” da parte del figlio dell’ex presidente, Mahamat Deby. (segue) (Res)