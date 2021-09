Ciad: formato Consiglio nazionale di transizione, avrà l'incarico di stilare la nuova Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione del Ciad, infatti, in caso di impossibilità permanente del presidente di esercitare le sue funzioni i poteri passano al presidente del parlamento. Nel corso della conferenza, il leader del movimento Max Loalgnar ha spiegato che fanno parte di Wakit Tama diverse organizzazioni che hanno partecipato alla preparazione della prima Conferenza nazionale sovrana (Cns) del Ciad, dove nel 1990 i diversi attori politici del Paese si riunirono per strutturare il periodo di transizione dopo la cacciata di Hissene Habré per mano di Idriss Deby. “È in questa veste che diciamo che Wakit Tama, in quanto grande componente della nazione ciadiana, vorrebbe far parte della commissione per preparare questa (nuova) conferenza nazionale sovrana e anche per assicurarne il seguito”, ha detto Loalgnar citato da “Rfi”, annunciando che se tali condizioni non verranno accettate i membri del collettivo continueranno ad indire manifestazioni e marce di protesta contro l’attuale stato delle cose. Wakit Tama chiede quindi una sostituzione degli organi militari con strutture civili, rivedendo allo stesso tempo la Carta di transizione annunciata da Deby. (Res)