Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian celebra il 27 settembre come Giorno della Memoria, il giorno in cui vengono commemorate le tante vittime azerbaigiane della Guerra patriottica dello scorso autunno, ma che ha anche dato il via al processo di risoluzione di un conflitto quasi trentennale con l’Armenia. Mammad Ahmadzada, ambasciatore dell’Azerbaigian, in un’intervista ad “Agenzia Nova” traccia il bilancio dell’anno trascorso dall’inizio del conflitto. “Innanzi tutto vorrei sottolineare che non esiste oggi un’unità territoriale amministrativa chiamata Nagorno Karabakh in Azerbaigian. Con decreto Presidenziale del 7 luglio di quest’anno, sono state create due zone economiche: il Karabakh e lo Zangazur orientale. È importante quindi che la comunità internazionale non si riferisca ai nostri territori usando termini legalmente inesistenti e manipolativi”, ha spiegato Ahmadzada. “Oggi, 27 settembre, ricorre un anno da quando, reagendo all’ennesima offensiva da parte delle Forze armate dell’Armenia, l’Azerbaigian, usando il suo diritto inalienabile di autodifesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è riuscito a liberare i suoi territori che da circa 30 anni si trovavano sotto occupazione militare dell’Armenia e ha ripristinato la giustizia storica”, ha spiegato l’ambasciatore, ricordando le quattro risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 in cui si chiedeva il ritiro immediato, completo e incondizionato delle Forze armate dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian, dei documenti mai attuati. “L'Azerbaigian ha imposto l'attuazione delle suddette risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e ha ripristinato la sua integrità territoriale”, ha detto Ahmadzada. (segue) (Res)