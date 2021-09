Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore si sofferma, successivamente, sul Giorno della Memoria istituito dal presidente Ilham Aliyev: “Il nostro pensiero oggi va ai nostri martiri, sia coloro che sono stati vittime dell’aggressione militare dell’Armenia, sia quelli che hanno sacrificato la loro vita per la liberazione dei nostri territori dall’occupazione”, ha detto l’ambasciatore, soffermandosi suo bilancio umano dell’occupazione dell’Armenia “Decine di migliaia di morti azerbaigiani, tra cui le vittime del genocidio di Khojaly, 4.000 dispersi. Oltre un milione di rifugiati e profughi azerbaigiani. Nell'aprile 2021, i resti di 12 civili azerbaigiani uccisi da criminali di guerra armeni sono stati identificati in una fossa comune nel villaggio liberato di Bashlibel nel distretto di Kalbajar”, ha spiegato il rappresentante diplomatico azerbaigiano, secondo cui la bilancia dei crimini di guerra commessi dall’Armenia nella seconda guerra del Karabakh è terrificante: “93 civili azerbaigiani, tra cui 12 bambini e 27 donne, sono stati uccisi. Mi vengono in mente i luoghi principali di tali uccisioni, ben lontani dall’area di combattimento e che sono importanti centri di insediamento dell’Azerbaigian: il distretto di Naftalan, quello di Tartar, la città di Ganja, colpita numerose volte, e il distretto di Barda. L'Armenia ha usato missili balistici, come Scud e Iskander-M, oltre a fosforo bianco proibito e munizioni a grappolo. Questi crimini di guerra dell'Armenia hanno provocato la morte di più di 100 civili, tra cui 11 bambini, e più di 450 feriti. Più di 12 mila infrastrutture civili sono state distrutte o gravemente danneggiate. Nel rispetto del principio fondamentale del diritto internazionale umanitario sulla distinzione tra combattenti e civili, l’Azerbaigian non ha mai ricambiato i crimini dell’Armenia prendendo di mira i civili”, ha detto l’ambasciatore. (segue) (Res)