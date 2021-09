Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne i confini, l’occupazione dei territori dell’Azerbaigian da parte dell’Armenia, subito dopo l’indipendenza di entrambi i paesi negli anni Novanta, ha reso impossibile la delimitazione e la demarcazione dei confini, spiega Ahmadzada. “Dopo la liberazione dei nostri territori dall’occupazione abbiamo annunciato la sua nostra disponibilità a intraprendere la delimitazione e demarcazione del confine tra Azerbaigian e Armenia e ad avviare negoziati sull'accordo di pace con l'Armenia, basato sul reciproco riconoscimento della sovranità e dell'integrità territoriale. Un tale accordo trasformerebbe la nostra regione in un’area di pace e cooperazione. Tuttavia, non abbiamo ancora visto alcuna reazione positiva da parte dell'Armenia, in merito alla nostra proposta”, ha spiegato l’ambasciatore, che poi si concentra sulla questione degli sfollati interni. “Il mio Paese ha vantato per anni il triste primato di essere il paese con il più alto numero in percentuale di rifugiati e profughi interni sull’ammontare della popolazione. Si parla di più di un milione di persone. Il processo di ritorno a casa per loro è rallentato dalla totale e deliberata distruzione dei territori azerbaigiani liberati, incluse città e villaggi, il patrimonio storico e architettonico e tutti i siti culturali e religiosi, trasformandoli in esempi da manuale di urbicidio e culturicidio. Di 67 moschee, 65 sono state rase al suolo e le restanti 2 sono state severamente danneggiate e oltraggiate. Dopo la seconda guerra mondiale, questo è uno dei più gravi esempi di annientamento di città in tale portata. (segue) (Res)