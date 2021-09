Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell’Armenia era, spiega l’ambasciatore, era cancellare le tracce del popolo azerbaigiano che viveva in questi territori da secoli. “L'Armenia ha commesso anche un grave ecocidio in questi territori durante l’occupazione: 60 mila ettari delle nostre foreste sono stati distrutti, abbattuti e portati via, suolo e fiumi sono stati inquinati e contaminati”, ha detto Ahmadzada. “Inoltre parliamo di una delle aree più minate al mondo, a causa dello spargimento di ordigni esplosivi da parte dell’Armenia, e il processo di sminamento oltre ad essere complesso e lungo, è ostacolato dal rifiuto della parte armena di consegnare mappe accurate delle zone minate. Il livello di precisione delle mappe per le sole tre regioni che l'Armenia ha fornito è solo del 25 per cento, così l’Armenia tenta di ostacolare il processo di ricostruzione nei territori liberati e il ritorno alle loro case degli sfollati interni. Bisogna ricordare che dalla firma della dichiarazione tripartita da parte dell'Azerbaigian, della Russia e dell’Armenia il 10 novembre 2020, circa 30 cittadini azerbaigiani, tra cui due giornalisti, sono stati uccisi e circa 130 cittadini sono rimasti feriti. Ciò nonostante più di 15 mila ettari sono stati già bonificati da 46.486 mine antiuomo e ordigni esplosivi. La Comunità internazionale deve intervenire e fare pressioni sull’Armenia perché consegni mappe accurate dei restanti territori”, ha spiegato l’ambasciatore. (segue) (Res)