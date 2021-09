Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha previsto importanti stanziamenti di bilancio per la ricostruzione dei territori liberati ma anche di prospettive di sviluppo. “La ricostruzione delle aree liberate procede in modo spedito e ciò non è importante solo per l’Azerbaigian, ma per tutta la regione, che potrà finalmente trovare sviluppo e conseguente pace. Stiamo costruendo nuove città da zero, applicando la moderna pianificazione urbana e utilizzando i concetti di ‘città intelligente’ e ‘villaggio intelligente’. Tutti i lavori sono portati avanti con le risorse economiche dell’Azerbaigian: solo quest’anno sono stati stanziati 1.3 miliardi di dollari dal budget statale. Il 5 settembre scorso l’aeroporto internazionale di Fuzuli, il primo aeroporto costruito solo in sette mesi nei territori liberati, ha accolto i primi voli. È in corso un’ampia rete di autostrade da 2, 4 e 6 corsie, che prevedono anche ponti e gallerie, e sono in lavorazione anche i nuovi scali aeroportuali di Lachin e Zangilan. Sarà costruita anche una complessa rete ferroviaria, che permetterà una connessione a tutta la regione. La città di Aghdam, nota come città fantasma, o “Hiroshima del Caucaso” per la portata della distruzione, ha già il suo piano di ricostuzione, e Shusha, la nostra capitale culturale, di grande valore affettivo per il mio popolo, è al centro di questo fervente lavoro di ricostruzione, tanto che una parte dei suoi monumenti storici e turistici sono già stati restaurati e riaperti dopo la liberazione”, ha spiegato l’ambasciatore. “Il presidente Ilham Aliyev ha annunciato il Karabakh e lo Zangazur orientale recentemente liberati come Green Energy Zone. Verrà realizzata nello Zangazur orientale una centrale solare da 240 megawatt, che è finora il principale progetto di investimento diretto estero nei territori liberati. Il mio Paese invita anche altre compagnie energetiche internazionali a venire a investire in energia verde nei territori liberati, che vantano un potenziale dimostrato di 7200 megawatt di energia solare e 2 mila megawatt di energia eolica”, ha detto Ahmadzada. (segue) (Res)