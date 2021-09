Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paragrafo 9 della dichiarazione tripartita del 10 novembre prevede il ripristino di tutti i collegamenti economici e di trasporto della regione. “Al fine di armonizzare tali questioni, sulla base di una nuova dichiarazione firmata dai leader di Azerbaigian, Russia e Armenia l'11 gennaio 2021, è stato istituito un Gruppo di lavoro tripartito sotto la co-presidenza congiunta dei vice primi ministri di Azerbaigian, Russia e Armenia. Per un periodo la parte armena ha preso una pausa, dalla seconda metà di agosto il gruppo di lavoro ha ripreso la sua attività e sta lavorando, anche se con difficoltà, sul futuro della regione. Siamo pronti ad andare avanti nella direzione della normalizzazione delle relazioni, ma non c'è ancora alcun segnale positivo da parte armena. Siamo convinti che i progetti di trasporto siano una delle aree che possono servire alla pace e alla cooperazione. In questo contesto, il corridoio di Zangazur, che collega l'Azerbaigian continentale con la sua parte inseparabile, la Repubblica autonoma di Nakhchivan e la Turchia, creerà nuove opportunità per la nostra regione”, ha detto l’ambasciatore azerbaigiano. “Come ha sottolineato nel suo discorso il presidente Ilham Aliyev al dibattito generale annuale della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Azerbaigian ha creato una nuova realtà nella regione del Caucaso meridionale, di cui tutti devono tenere conto e l'Armenia deve scegliere tra la cooperazione regionale e le rivendicazioni territoriali illegali e prive di fondamento contro i suoi vicini. Il nostro presidente ha detto che la comunità internazionale dovrebbe svolgere il suo ruolo positivo in questo senso ed esortare l'Armenia a rendersi conto che la pace non ha alternative e che qualsiasi atto a sostegno diretto o indiretto del revanscismo e della militarizzazione in Armenia deve cessare. Come ha affermato il nostro capo di Stato, ci auguriamo che la pace, la sicurezza e la stabilità tanto attese prevalgano finalmente nel Caucaso meridionale e che l'Azerbaigian continuerà i suoi sforzi coerenti per contribuire e rafforzare la pace e lo sviluppo regionali”, ha proseguito. (segue) (Res)