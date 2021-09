Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada a “Nova”, nel Giorno della memoria il pensiero va ai nostri martiri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruzione significa anche opportunità che coinvolgono anche il nostro Paese. “L’Italia è un nostro partner strategico, e ha dimostrato, nei 44 giorni, la difesa del diritto internazionale e della giustizia. L’Italia è uno dei paesi amici dell’Azerbaigian, le aziende dei quali sono già coinvolte in progetti di ricostruzione nei territori liberati, in particolare nei settori di energia, agricoltura, restauro. Il ruolo italiano nella ricostruzione sarà molto esteso, e ciò è già stato avviato, come dimostrano i contatti in corso e le varie web mission di approfondimento settoriale con aziende italiane sotto il coordinamento della Farnesina e che riguardano i settori dell’urbanistica, restauro e sviluppo, energia verde, smart cities, nonché protezione del patrimonio artistico, culturale e religioso. Le opportunità sono dunque molteplici, perché i territori necessitano di totale ricostruzione e l’Italia ha molto da offrire in termini di competenza ed affidabilità”, ha concluso l’ambasciatore Ahmadzada. (Res)