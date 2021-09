Cina-Taiwan: Xi si congratula con nuovo leader eletto del Kuomintang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che Taiwan possa aderire ad una politica comune, sostenga gli interessi nazionali e cooperare per cercare il benessere dei cittadini e il mantenimento della pace attraverso lo Stretto. Lo ha dichiarato ieri il presidente cinese Xi Jinping, congratulandosi con Eric Chu per l'elezione di quest'ultimo a presidente del partito Kuomintang (Kmt). "Nel corso degli anni le due parti si sono impegnate in interazioni positive, hanno promosso lo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto, hanno portato benefici e ottenuto risultati notevoli", ha affermato Xi nel suo messaggio al nuovo leader del partito conservatore taliwanese. Da parte sua, Chu ha espresso l'auspicio che le due parti possano rafforzare la fiducia reciproca, gli scambi e la cooperazione sulla base del sostegno del Consenso del 1992 e dell'opposizione all'"indipendenza di Taiwan". (Cip)