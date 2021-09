Romania: ministro Energia informa il Parlamento sul'aumento delle bollette energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, è atteso oggi in Parlamento per spiegare l'aumento delle bollette energetiche. Lo ha riferito l'agenzia di stampa romena "Agerpres". L'appuntamento è stato fissato la scorsa settimana dall'Ufficio permanente della Camera su richiesta del ministro, che ha chiesto un rinvio al 27 settembre dopo non aver potuto partecipare alla plenaria del 15 settembre. "In questa occasione presenterò ai miei colleghi in Parlamento maggiori dettagli in merito al regime di compensazione e, allo stesso tempo, risponderò a tutte le domande che mi verranno rivolte", ha affermato Popescu nella lettera inviata al Parlamento. (Rob)