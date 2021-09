Germania: Hofreiter (Verdi) annuncia colloqui con Fdp su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-capogruppo dei Verdi al Bundestag, Anton Hofreiter, ha annunciato l'avvio di colloqui in formato ristretto con esponenti del Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione di una possibile coalizione di governo. L'annuncio di Hofreiter, che guida il gruppo degli ecologisti al parlamento federale con Katrin Goering-Eckardt, giunge a seguito delle elezioni del Bundestag, tenute in Germania ieri 26 settembre. “Prima, Fdp e Verdi parleranno in formati molto ristretti, si vedrà quali sono le somiglianze, e ciò di cui si ha bisogno per poter funzionare” come alleati di governo, ha dichiarato Hofreiter. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente degli ecologisti ha quindi evidenziato che una coalizione non deve puntare al “minimo comune denominatore”. In tale prospettiva, con riferimento alle politiche di austerità della Fdp, Hofreiter dichiarato: “Deve essere perfettamente chiaro che il prossimo decennio sarà un decennio di investimenti”. Infine, il co-capogruppo dei Verdi al Bundestag ha ricordato che il proprio partito sostiene l'allentamento dei vincoli di bilancio previsti dalla Costituzione tedesca. La Fdp chiede, invece, la rigorosa applicazione di tali disposizioni. (Geb)