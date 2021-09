Africa: il 1 ottobre a Roma il lancio del progetto “African Century: Youth”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 1 ottobre a Roma, presso la Galleria del Cembalo, avrà luogo l’evento “Verso l’African Century: il ruolo dei giovani africani”, che presenterà i contenuti di “African Century: Youth”, progetto multimediale promosso da Enel Foundation e dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics). Il progetto, si legge in un comunicato, ritrae il contributo delle nuove generazioni africane agli straordinari cambiamenti che stanno portando il continente verso un percorso di sviluppo solido e sostenibile. "African Century: Youth" è il terzo capitolo della serie multimediale “The African Century” dedicata all’attuale sviluppo socio-economico che sta vivendo l’Africa sub-sahariana e che potrebbe trasformare il XXI secolo nel cosiddetto secolo africano. I due capitoli precedenti della serie sono stati Open Africa, dedicato al tema dell’accesso all’energia e realizzato nel tra il 2017 e il 2018, e GhanAgri, dedicato all’agricoltura con un focus specifico sul Ghana e finalizzato nel 2020. L’obiettivo di "African Century: Youth" è quello di raccontare l’anima più profonda e determinante per la trasformazione del XXI secolo nell’African Century: i suoi giovani. Non è solo una questione demografica – l’Africa è il continente più giovane al mondo, e così rimarrà nei decenni a venire – ma anche sociale: sono lenuove generazioni africane che raccolgono e promuovono gli input che potrebbero consentire a molti paesi quel salto verso uno sviluppo stabile e durevole, desiderato ma non raggiungo dai tempi dell’indipendenza dalle potenze coloniali. (segue) (Com)