Africa: il 1 ottobre a Roma il lancio del progetto “African Century: Youth” (2)

- Sono giovani start-upper che sviluppano app e diffondono l’utilizzo di tecnologie innovativein settori ancora fortemente tradizionali - come l’agricoltura - attivisti e artisti impegnati a livello locale per contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità rurali, migranti di ritorno per promuovere la lezione imparata in Europa o negli Stati Uniti. "African Century: Youth" ritrae, attraverso foto e video, il ruolo chiave dei giovani nell’ambito dell’empowerment sociale, educativo ed economico delle comunità africane fino ad arrivare all’impiego delle nuove tecnologie e al ruolo - sempre più centrale - delle donne in ambito economico, politico e sociale con un focus specifico dedicato al clima e all’energia. Il progetto si concentra su Senegal, Kenya e Sudafrica e, come in precedenza, sarà finalizzato in un libro e in un documentario. L’evento, inoltre, è parte dell’agenda degli eventi All4climate, organizzati nell’ambito della Pre Cop 26. (Com)