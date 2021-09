Difesa: Palazzo Marina torna ad aprire le porte al pubblico il 2-3 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visita guidata gratuita presso la storica sede della Marina Militare alla scoperta di dipinti, cimeli, foto, divise storiche e antichi strumenti della marineria in un percorso tra storia, arte, tradizione, architettura e iconografia marinara. Sabato 2 e domenica 3 ottobre la Marina Militare parteciperà alla nona edizione della manifestazione di architettura, arte e cultura denominata Open House Roma Battito Urbano 2021, aprendo le porte di Palazzo Marina alla cittadinanza e offrendo visite guidate gratuite. Open House Roma è un evento annuale che, in un solo week-end, consente l’apertura gratuita di circa 200 siti di qualunque epoca della Capitale, notevoli per le loro caratteristiche architettoniche e solitamente inaccessibili, con visite guidate gratuite. La Marina, grazie a Open House, ha la possibilità di mostrare ai cittadini con quale passione mantiene e valorizza questo patrimonio storico, artistico e culturale: il “palcoscenico decorato della vita marittima della Nazione”. (segue) (Com)