Difesa: Palazzo Marina torna ad aprire le porte al pubblico il 2-3 ottobre (2)

- Una visita che porterà gli ospiti a scoprire i luoghi caratteristici della sede dello Stato Maggiore della Marina: dal cortile interno al monumentale Scalone d’Onore, dai lunghi corridoi screziati dai marmi all’elegante Biblioteca Storica, fino ad arrivare alle imponenti ancore nere provenienti dalle corazzate austroungariche Teghettoff e Viribus Unitis, simbolo della vittoria italiana sul mare nella Prima Guerra Mondiale, che per i romani rendono Palazzo Marina il “Palazzo delle Ancore”. Le visite sono su prenotazione (https://www.openhouseroma.org/info/partecipa#partecipa-visitatore) e l’ingresso avverrà dall’entrata in Lungotevere delle navi 17 (lato Ancore), dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, dove verrà effettuato il controllo del Green Pass necessario per la visita. In occasione dell’evento sarà presente un punto informativo presso il quale sarà possibile ricevere materiale promozionale e conoscere i prodotti editoriali della Marina Militare come il Notiziario della Marina, Rivista Marittima e i volumi dell’Ufficio Storico, insieme al personale di Forza Armata che illustrerà le opportunità professionali che questa offre. (Com)