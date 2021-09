Germania: Pd, elezione di tanti italiani segno di piena integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le buone notizie che giungono dalle elezioni tedesche vi è quella della elezione di tanti italiani (di cittadinanza o di origine) nelle Assemblee elettive interessate al voto". Lo affermano, in una nota, Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico e Luciano Vecchi, responsabile italiani nel mondo del Pd. "È il segno sia di una progressiva piena integrazione nella società di accoglienza che della forza e delle capacità di tanti nostri concittadini - aggiungono -. Vogliamo tra i tanti complimentarci con il segretario della Federazione del Pd in Germania, Francescantonio Garippo, per la sua brillante rielezione a sindaco di Kæstorf-Sandkamp (Wolfsburg) con la maggioranza assoluta dei consensi. Si tratta - concludono Quartapelle e Vecchi - di un grande successo non solo personale ma di tutta la comunità degli italiani nella Repubblica federale tedesca".(com)