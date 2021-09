Afghanistan: Pechino sollecita comunità internazionale ad aumentare gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire aiuti umanitari all'Afghanistan è una priorità cui andrebbe dato seguito senza indugio. Lo ha affermato ieri l'ambasciatore cinese in Afghanistan, Wang Yu, durante un incontro con Amir Khan Muttaqi, ministro degli Esteri del governo afgano ad interim. Wang L'incontro ha preceduto l'arrivo del primo lotto di aiuti di emergenza inviati all'Afghanistan dalla Cina. Pechino ha annunciato la donazione di aiuti per 200 milioni di yuan (31 milioni di dollari), tra cui tre milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Durante l'incontro, Wang ha ribadito l'impegno della Cina a fornire un tempestivo sostegno umanitario anti-pandemia al popolo afgano. La Cina sostiene il ruolo delle Nazioni Unite nel fornire assistenza umanitaria e salvaguardare la pace e la stabilità in Afghanistan, ed accoglie con favore anche altri meccanismi multilaterali per contribuire ad affrontare la situazione afgana, ha aggiunto Wang. Da parte sua, Muttaqi ha ringraziato la Cina per il suo sostegno e ha affermato che Kabul è pronta a continuare a sviluppare relazioni di buon vicinato con la Cina. (Cip)