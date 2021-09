Polonia: ministero Interni e Difesa riferiranno sulla situazione al confine bielorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e quello della Difesa Mariusz Blaszczak riferiranno oggi al Parlamento polacco sulla situazione al confine con la Bielorussia. E’ quanto risulta dal calendario del Sejm, la camera bassa del Parlamento. I ministri saranno auditi dalla commissione per gli Affari interni, la cui relativa seduta inizierà alle ore 14. In Polonia, al confine con la Bielorussia, è entrato in vigore lo stato di emergenza dal 2 settembre. In base alla decisione del governo, è vietato il transito a tutti coloro che non sono residenti nelle località coinvolte dallo stato di emergenza, ovvero 183 località dei voivodati di Podlachia e Lublino. Si tratta di luoghi immediatamente prospicienti alla frontiera e lo stato di emergenza coinvolge un’area fino a tre chilometri dalla stessa. La misura comporta inoltre la proibizione della possibilità di registrare con mezzi tecnici l’aspetto o le caratteristiche di luoghi, oggetti e aree di confine specifiche o delle persone che li sorvegliano. Lo stato di emergenza ha durata di 30 giorni, ma il governo ha già più volte dichiarato che, se necessario, sarà prorogato. Finora nel mese di settembre ci sono stati oltre 5 mila tentativi di attraversamento illegale del confine della Polonia. Il governo polacco, assieme a quelli di Lettonia e Lituania, accusa Minsk di usare i migranti come un’arma ibrida, facilitando il loro arrivo in territorio bielorusso per poi promuovere il superamento illegale del confine con l’Unione europea. (Vap)