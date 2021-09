Moldova: Fmi avvia consultazioni per un nuovo programma finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova avvia oggi con esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi) consultazioni in merito a un nuovo programma finanziario, richiesto dalle autorità di Chisinau. Lo ha riferito l'Fmi in un comunicato. "I colloqui si concentreranno su un nuovo programma incentrato su una serie di politiche per la ripresa dalla pandemia di Covid-19 e per la promozione del buon governo e delle riforme istituzionali", si legge. Nel luglio del 2020 la missione dell'Fmi e le autorità moldave hanno raggiunto un accordo che prevede per i prossimi tre anni prestiti per circa 558 milioni di dollari. Alla fine di agosto del 2021 l'Fmi ha trasferito circa 236 milioni di dollari alla Banca nazionale della Moldova. (Rob)